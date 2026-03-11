  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Ramat Gan, Israel
de
$3,65M
;
15
Dejar una solicitud
ID: 34060
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Maale HaTsofim, 21

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en el edificio de la tienda "Ma'ale HaTzofim" en Ramat Gan, diseñado y construido por la famosa firma arquitectónica "Feigin Architects". El edificio se completó en 2020 y se considera un proyecto prestigioso y único con uno de los más altos estándares de construcción en Israel. El edificio tiene sólo 9 apartamentos, cada uno ocupando un piso entero, garantizando la máxima privacidad sin vecinos. El proyecto se encuentra en una zona tranquila y verde en una de las calles más bellas y pastorales de Ramat Gan, cerca del jardín de Shaul (Le Parc des Singes). Situado en la cima de una colina, ofrece una impresionante vista urbana de la línea de horizonte de Gush Dan, ofreciendo a cada apartamento un panorama espectacular. Al mismo tiempo, está idealmente situado cerca de las zonas centrales de Ramat Gan (Bialik, Jabotinsky y Arlozorov calles están a poca distancia). El centro Tel Aviv y las autopistas Ayalon están a pocos minutos en coche. Características principales: Interior: 180 m2 Espacios exteriores: 112 m2 – terraza principal de unos 50 m2, balcón cocina de unos 33 m2, balcón lateral de unos 8 m2, terraza del dormitorio principal de unos 21 m2. Hermosas vistas urbanas Cuatro directrices Ascensor con acceso directo al apartamento Sala privada para ascensor Cocina de lujo de Hacker Alemania, equipada con dispositivos de alta gama de marcas internacionales Habitaciones: 4 – incluyendo una amplia suite principal con terraza privada (opción para un vestidor) y una habitación segura (Mamad) Baños completos: 2 Inodoros invitados: 1 Características de alta gama, incluyendo: Puerta de entrada de acero Ringel, puertas internas italianas de suelo a techo, revestimiento de piedra natural (50X100), inodoros suspendidos, bañeras independientes, sistema de automatización de casas, luminarias de diseño, sistema avanzado de aire acondicionado VRF Daikin, calentador termodinámico de agua, y más. Estacionamiento: 2 Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles y para organizar una visita a este ático.

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Projet tour prenium
Nahariya, Israel
de
$589,380
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,07M
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$962,445
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
Está viendo
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
de
$3,65M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Asdod, Israel
de
$561,165
Stop Case: Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod a un precio inmejorable. En el corazón del distrito "Dalet", edificio con ascensor, cerca de todo... Ya alquilado en 4200 shekels (alquiler 3,75%). En todas partes hay edificios que han sido renovados en "Tama 38": añadiendo una terraza, una…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$862,125
En el corazón del auténtico y buscado por el distrito de Nahlaot, este apartamento renovado de 54 m2 ofrece una rara calidad de vida a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda y del centro de la ciudad. Situado en la primera planta (20 pasos), consta de un luminoso salón con cocina abierta, una…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
¿? PRICE BASIS – ¡Oportunidad de ser capturado! Situado en la calle Ben Yehuda, entre Frishman y Bograshov, este apartamento de 50 m2 se encuentra en un edificio reciente. Situado en la parte posterior del edificio, goza de un ambiente tranquilo y preservado, mientras se encuentra en el cor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir