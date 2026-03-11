Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Dizengoff Calle en el corazón de Netanya, ubicación premium cerca de Kikar HaAtsmaout.
La zona es buscada por sus tiendas, cafés, atracción urbana y acceso rápido a la playa.
Apartamento de 3 habitaciones, unos 88 m2, en la primera planta de 5.
Totalmente renovado, con cómodos volúmenes y luminoso salón.
Adecuado para una residencia principal o inversión de alquiler estratégica.
A 1 minuto de Kikar HaAtsmaout y caminando desde las playas.
Edificio afectado por un proyecto Pinoui-Binoui (etapa avanzada), que ofrece potencial de recuperación. (destrucción/reconstrucción del edificio con entrega de una nueva unidad con servicios modernos)
Precio: 2 050 000.
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo