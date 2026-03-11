  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Tel-Aviv, Israel
de
$2,40M
;
13
ID: 34436
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin

Sobre el complejo

Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios * 2 habitaciones 49m2 + 10m2 terraza de 3.086.000NIS * 3 habitaciones 78m2 + 14m2 de 4.915,000NIS * Áticos 5 habitaciones 89m2 + 55m2 de 7.670.000NIS * Un ático 2 habitaciones 48m2 + 17m2 3.653.000 (suplemento por piso: 50.000NIS) Final de la edición 2028 Garantías bancarias

Tel-Aviv, Israel
Eilat, Israel
de
$1,21M
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Cottage en Garden Rez en venta frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, d 1 Garden Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Hábitable d…
Ra'anana, Israel
de
$2,31M
Bonito chalet. 7 habitaciones. 3 baños. Cuatro baños. Garden. Podemos construir una piscina allí. En un callejón sin salida muy tranquilo. Cerca de Hasharon College y Lycee Ostrovsky
Tel-Aviv, Israel
de
$924,825
¡No te lo pierdas! Apartamento 2 habitaciones con terraza en venta en Tel Aviv. A 2 pasos de Rotschild Boulevard. está cerca de todo en el corazón de Tel aviv. Ideal para un pie a tierra. reciente construcción
