Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

A sólo 200 metros del mar
Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama.
A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek,
Fortalezas del proyecto
Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad
Permisos de construcción obtenidos
Entrega prevista en 60 meses
Garantía bancaria – Descuento bancario
Construcción liderada por Yaron Tivat, reconocido experto en industria
Parcela paisajística interior de 200 m2 diseñada por un reconocido arquitecto paisajístico
Fachada de hormigón bruto y acabados de alta gama
Design hall de entrada con 4 ascensores panorámicos con vistas al patio
Ejemplos de apartamentos disponibles
75 m2 + 15 m2 terraza, vista al mar
de 7 500 000
69,5 m2 + 12,5 m2 de terraza desde 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 de terraza, vista al mar
de 5 300 000
99 m2 + 14 m2 terraza, vistas al mar
de 10 600 000
96 m2 + 44 m2 de terraza a partir de 13 000 000
Muchos otros apartamentos hasta 123m2 + 40m2 terraza
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo