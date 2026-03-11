Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$1,66M
4
ID: 34407
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

Sobre el complejo

A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad Permisos de construcción obtenidos Entrega prevista en 60 meses Garantía bancaria – Descuento bancario Construcción liderada por Yaron Tivat, reconocido experto en industria Parcela paisajística interior de 200 m2 diseñada por un reconocido arquitecto paisajístico Fachada de hormigón bruto y acabados de alta gama Design hall de entrada con 4 ascensores panorámicos con vistas al patio Ejemplos de apartamentos disponibles 75 m2 + 15 m2 terraza, vista al mar de 7 500 000 69,5 m2 + 12,5 m2 de terraza desde 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 de terraza, vista al mar de 5 300 000 99 m2 + 14 m2 terraza, vistas al mar de 10 600 000 96 m2 + 44 m2 de terraza a partir de 13 000 000 Muchos otros apartamentos hasta 123m2 + 40m2 terraza

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

