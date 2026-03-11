  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34376
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Struck, 7

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Magnífico apartamento de 4 habitaciones renovado en un prestigioso complejo boutique – Strok 7–9 (Netanel Company – delivery first quarter 2026) 102,5 m2 + 14 m2 balcón 3a planta - Sólo 2 apartamentos por planta 3 orientaciones 2 plazas de aparcamiento subterráneo + bodega Ministerio Público Europeo Cocina de alta calidad Carpintería especial y personalizada: muebles de baño y armarios de pared

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement immense
Ascalón, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalón, Israel
de
$658,350
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Jerusalén, Israel
de
$1,473
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,43M
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
de
$395,010
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalén, Israel
de
$2,916
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Hermoso apartamento de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Netanya, Israel
de
$613,206
Apartamento pequeño de 3 habitaciones situado en el sexto piso muy luminoso. Renove hace dos años. a 1/4 h a los pies del mar Fiscal. ascensor. Miklat en el edificio. Mucho encanto
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Mostrar todo Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Israel
de
$1,34M
BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta una nueva exclusividad. Descubra una espaciosa y luminosa casa de 7 habitaciones en la zona del pabellón del parque buscado. Características: - Casa de diseño ultra, cómoda en 3 plantas, - 7 habitaciones c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir