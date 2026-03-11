  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34210
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta en el distrito de Bavli 20 Herzog Street En el décimo piso de un edificio bien mantenido. Vista sin estructura y brillo excepcional. 4 piezas de 117 m2 que se pueden convertir en 5. Una suite parental y muchas instalaciones de almacenamiento. Estancia muy espaciosa, ideal para una familia. Triple ventilación. Agua caliente las 24 horas. Piece asegura arriba y otro miklat en el sótano. Plaza de aparcamiento en el estacionamiento común.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$742,995
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,23M
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Mostrar todo Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
de
$1,02M
Venta exclusiva – Moderno apartamento en Bat Yam A solo 2 minutos del tranvía y a 500 metros de la playa, este luminoso y renovado apartamento goza de una ubicación excepcional, cerca del Boulevard de l'Independance, sus espacios verdes y sus servicios. Detalles de la propiedad Superficie…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Mostrar todo Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
¡Nuevo para la venta exclusivamente! Localizado en 46 Yehoshua Ben Nun Street Cerca del prestigioso complejo de Basilea En un edificio reformado (Tama 1) Actualmente propiedad de Ohana Group. Un hermoso apartamento de 2 habitaciones de 66 m2 estará disponible (3 piezas posibles) Primera pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir