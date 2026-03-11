  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
;
10
ID: 34211
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Fishman Maimon, 8

Sobre el complejo

Venta exclusiva: nuevo apartamento 14, Fishman Maimon Street Calle tranquila y prestigiosa del nuevo norte, cerca de la plaza Rabin, escuelas, guarderías y centros culturales y de ocio. En un nuevo edificio (la entrega prevista para 2024), un proyecto de la firma Krinsky Gottlieb. Espacioso apartamento de 3 habitaciones En el tercer piso, luminoso y bien arreglado 70m2 salón + terraza solarium de 14 m2 1 baño y 2 aseos Estacionamiento de sótano Celular 5 m2

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$655,215
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Hadera, Israel
de
$648,945
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Israel
de
$924,825
Otros complejos
Netanya, Israel
de
$1,39M
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciud…
Agencia
Immobilier.co.il
Bat Yam, Israel
de
$1,54M
PARA LA VENTA Vista marítima eterna • Planta alta • Decoración arquitectónica Situado en una de las zonas más buscadas de Bat Yam, cerca del mar, tiendas y transporte, este excepcional mini-penthouse ofrece un luminoso y elegante entorno de vida de alta gama con vistas panorámicas y sin ob…
Agencia
Immobilier.co.il
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
En el centro de Raanana. Apartamento dúplex en el tercer piso. Immense sala de estar. Atico apartamento mucho encanto. Vista del parque. La calle pide mucho. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
