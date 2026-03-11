Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

  1. Realting.com
Asdod, Israel
$1,32M
18
ID: 34563
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaDekel

Sobre el complejo

Hermoso apartamento en venta en Ashdod 5 habitaciones transformadas en 4, en residencia de lujo con conserje 24/24, gimnasio, 4 ascensores incluyendo uno de shabat. Apartamento 150 m2 y 16 m2 terraza con vistas al mar. Celular 9m2 , materiales de alta gama, aire acondicionado, aparcamiento y 2 pasos de la playa

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
