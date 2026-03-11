Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer

  1. Realting.com
de
$2,10M
;
5
ID: 34181
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Zamenhof

Sobre el complejo

casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran potencial . posibilidad de ampliación y construir una piscina. la casa se encuentra en un callejón sin salida cerca de la Ruta 2.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

