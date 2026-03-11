  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod

Appartement a vendre renove a ashdod

Asdod, Israel
de
$893,475
;
6
ID: 34568
ID de nuevo edificio en Realting
10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Moshe Ibn Ezra, 11

Sobre el complejo

Apartamento en venta reformado en Ashdod de 154 m2 con sótano situado en "HE" cerca de tiendas, escuelas, sinagogas, bus

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$893,475
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Asdod, Israel
de
$736,725
Descubra este hermoso apartamento situado en Tel Hai Boulevard en Ashdod, que ofrece un entorno de vida excepcional y un potencial raro en el mercado. ✔️ 3 habitaciones luminosas ✔️ Excepcional terraza de 100 m2 con una vista sin obstáculos del bulevard ✔️ 2 dormitorios incluyendo una habit…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Ascalón, Israel
de
$540,788
Apartamento de 4 habitaciones en el centro de agamim en un pequeño edificio de 4 plantas con 2 propietarios mediante el establecimiento, edificio de lujo, amplio y luminoso apartamento con 2 terrazas
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Apartamento de 3 habitaciones con mamá. Ramat Aviv en el nuevo barrio de haradach lápida. bahías de vidrio en ángulo mucha luz .. Cerca del nuevo paseo marítimo y playas. Excelente inversión
Agencia
Immobilier.co.il
