Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme

En una de las calles más buscadas de Raanana. Bonito apartamento de 5 habitaciones situado en la 2a planta West Cote :. terraza 12 m2 y un segundo de 6 m2 del dormitorio. No mamad. miklat en la planta baja muy bien mantenido. El edificio ha vuelto de la calle. pequeño jardín en cada lado donde es posible poner su soucca. Aparcamiento. estacionamiento. Para ver