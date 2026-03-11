  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Charmant cottage piscine calme

Barrio residencial Charmant cottage piscine calme

Ra'anana, Israel
de
$2,66M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34190
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Yigael Yadin

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Bonita casa de campo un montón de encanto situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Renovee, gran cocina con ilot central. amplio salón con comedor real. Mucha luz. Bajo el suelo. aparcamiento y un hermoso jardín con piscina.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$5,442
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$627,000
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$485,925
Está viendo
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Ra'anana, Israel
de
$2,66M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,28M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Situado en la calle Mendeli, una de las direcciones más populares de Tel Aviv, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos pasos de la playa, hoteles de prestigio, cafés y entretenimiento en el centro de la ciudad, mientras que ofrece un entorno residencial tranquilo. Es un l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$689,700
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir