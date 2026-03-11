Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca

En la ubicación más buscada de Kiryat Yovel, en la frontera de Ramat Denya y Ramat Sharet, cerca de la futura línea de tranvía, a pocos minutos del centro comercial Malha, parques y transporte público. En un edificio reciente después del refuerzo (Tama 38), con ascensor de Shabat y acceso completamente sin pasos, es un moderno apartamento de 3 habitaciones, construido hace sólo unos años. Área de 77 m2 bien dispuesta, brillante con dos orientaciones! Hermosa terraza de 12 m2, parcialmente adaptada para Soccah, con vista abierta y verde. El apartamento también incluye: • Una suite principal con baño con ducha • Un baño adicional con bañera • Una habitación segura (Mamad) • Aire acondicionado central • Calefacción terrestre • Y un trastero privado registrado en el catastro (Tabou)