  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Netanya, Israel
de
$771,210
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34448
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Yehuda HaNasi, 24

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Calle Yehuda Hanassi, en el barrio buscado de Kiryat Sanz en Netanya, en un entorno residencial tranquilo y bien merecido. Apartamento de 4 habitaciones con Mamad, unos 110 m2, situado en la 5a planta en 6. Construcción renovada y fortalecida en el marco de un proyecto TAMA 38 recientemente terminado. Unidad incluida en nuevas unidades post-TAMA (beneficios modernos). Soccah balcón de 12 m2, 2 baños, 2 aseos. Aparcamiento privado, ascensor, basura, Arnona 1,100 Área apreciada por su entorno familiar, tiendas, sinagogas, escuelas y transporte. Precio: 2.460.000.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Exceptionnel rare
Ra'anana, Israel
de
$2,47M
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$4,389
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Israel
de
$771,210
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Venta – Magnífico piso reformado de 5 habitaciones (105 m2 net) con una hermosa terraza de 20 m2, en la 2a planta de un edificio bien mantenido, sin ascensor. El apartamento se distingue por su brillo, su calma y su perfecta distribución de espacios: salón agradable, cocina moderna, suite pa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$909,150
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 terraza 2 dormitorios 1 baño, 2 aseos Ático dúplex Acabados de alta gama Aparcamiento Nuevo edificio Este magnífico dúplex orientado al suroeste ofrece un entorno de vida excepcional con acceso directo al ascensor desde la plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir