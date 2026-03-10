Barrio residencial Vue sur la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Rishon Letsion, frente al mar, (hof rishon letsion)
Cerca del mar y tayelet al pie del edificio, tiendas y café, así como transporte público
Rehov Shayetet
Hermoso edificio residencial muy reciente (9 años),
En la 20a planta (de 21), magnífico ático de 5 habitaciones en un nivel, con vistas panorámicas e impresionantes al mar, 200 m2 de los cuales 100 m2 de cocina viva-cocina, extendido por una magnífica terraza de 100 m2, amueblada y equipada (pergolas, cocina moderna y funcional al aire libre)
Hermosa y espaciosa suite principal vista al mar y grandes 3 aseos, 2 hermosos baños, gran mamá.
Cocina muy hermosa por Semel, numerosos almacenes, prácticos y estéticos.
Techos altos de 3 metros
Apartamento casi nunca habitado
Excelente condición. 1 bodega y 2 plazas de aparcamiento.
3 ascensores incluyendo 1 shabbath
Rishon LeZion, Israel
