Barrio residencial Vue sur la mer

Rishon Letsion, frente al mar, (hof rishon letsion) Cerca del mar y tayelet al pie del edificio, tiendas y café, así como transporte público Rehov Shayetet Hermoso edificio residencial muy reciente (9 años), En la 20a planta (de 21), magnífico ático de 5 habitaciones en un nivel, con vistas panorámicas e impresionantes al mar, 200 m2 de los cuales 100 m2 de cocina viva-cocina, extendido por una magnífica terraza de 100 m2, amueblada y equipada (pergolas, cocina moderna y funcional al aire libre) Hermosa y espaciosa suite principal vista al mar y grandes 3 aseos, 2 hermosos baños, gran mamá. Cocina muy hermosa por Semel, numerosos almacenes, prácticos y estéticos. Techos altos de 3 metros Apartamento casi nunca habitado Excelente condición. 1 bodega y 2 plazas de aparcamiento. 3 ascensores incluyendo 1 shabbath