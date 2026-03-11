  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre

Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre

Jerusalén, Israel
de
$1,98M
;
4
ID: 34358
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaAliya

Sobre el complejo

Nuevo en el mercado, en Michkenot Haouma, cerca de la estación central y del centro de la ciudad, en una residencia de pie, con vistas al paseo, appt 5P en excelente estado, balcón con vista abierta, 2 estacionamientos privados, bodega. Hadassa Exclusive, Takam Agency

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Israel
de
$771,210
Calle Yehuda Hanassi, en el barrio buscado de Kiryat Sanz en Netanya, en un entorno residencial tranquilo y bien merecido. Apartamento de 4 habitaciones con Mamad, unos 110 m2, situado en la 5a planta en 6. Construcción renovada y fortalecida en el marco de un proyecto TAMA 38 recientement…
Bat Yam, Israel
de
$1,02M
Venta exclusiva – Moderno apartamento en Bat Yam A solo 2 minutos del tranvía y a 500 metros de la playa, este luminoso y renovado apartamento goza de una ubicación excepcional, cerca del Boulevard de l'Independance, sus espacios verdes y sus servicios. Detalles de la propiedad Superficie…
Tel-Aviv, Israel
de
$31,35M
Dominando Tel-Aviv desde la 47a planta de la emblemática torre Gindi TLV, este excepcional ático encarna la parte superior del lujo residencial contemporáneo. Considerada la joya del proyecto, ofrece aproximadamente 900 metros cuadrados de espacio interior, complementados con una amplia terr…
