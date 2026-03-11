  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Netanya, Israel
de
$2,665
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34531
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Nitsa, 14

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. Válido de BAIN. Buen trabajo. LOUE MEUBLE.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Hauts plafonds
Ascalón, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$721,050
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanya, Israel
de
$2,665
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$815,100
BAT YAM – Gold Square Residencia íntima de lujo PREVENTO - Construcción en marcha Entrega prevista: 2026 de junio Playa a 150 m de distancia Tram 200 m (12 min de Tel-Aviv) Distrito central, cerca de todas las comodidades Ventajas del proyecto Condiciones de pago favorables: 20% a la firma…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Nueve en venta Exclusivo Ubicado en la calle Weizmann 93-97 (Pinkas) En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Tzemach Hammerman y el grupo Rozio! Arquitecto: Gidi Bar Orian Cerca de Hayarkon Park Apartamento renovado de 4 habitaciones con arquitectura de alto nivel En el quinto piso con …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Holyland – Distrito en plena renovación urbana, con la construcción de tiendas, sinagogas y parques modernizados! Ático de lujo en un edificio con prestigiosos vestíbulo, gimnasio y 3 ascensores Shabat. 5 habitaciones (fácil posibilidad de pasar a 7), 243 m2 de espacio habitable + 180 m2 d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir