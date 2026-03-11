Barrio residencial Bon emplacement

  1. Realting.com
Ascalón, Israel
de
$413,820
;
6
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Zin

Sobre el complejo

Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabados de gama alta: 80x80 baldosas, cocina equipada, persianas eléctricas, aire acondicionado central, etc. • Ideal para vivir: parques, escuelas, sinagogas, tiendas, acceso directo a la estación Es un proyecto perfecto para vivir o invertir en un barrio prometedor. ¿Te gustaría recibir el folleto o intercambiar unos minutos por teléfono? Bien cordialmente, Aaron Bitton Panorama 770

Ascalón, Israel
