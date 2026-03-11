Barrio residencial Bon emplacement

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno.
Lo que el proyecto propone:
• Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja
• Precios atractivos: a partir de 1.320.000
• Acabados de gama alta: 80x80 baldosas, cocina equipada, persianas eléctricas, aire acondicionado central, etc.
• Ideal para vivir: parques, escuelas, sinagogas, tiendas, acceso directo a la estación
Es un proyecto perfecto para vivir o invertir en un barrio prometedor.
¿Te gustaría recibir el folleto o intercambiar unos minutos por teléfono?
Bien cordialmente,
Aaron Bitton
Panorama 770
Localización en el mapa
Ascalón, Israel
