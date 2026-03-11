Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Pequeña construcción de sólo 3 propietarios.
Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial.
Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones.
+ 3 unidades independientes alquiladas 10.000sh, con la posibilidad de adjuntar al apartamento por escaleras con una preparación ya hecha en el salón.
Dos unidades construidas (alrededor de 20-25m2 cada uno ) en la cuenta del estacionamiento y bodega en el rdc, y una unidad (alrededor de 20m2 ) debajo de la terraza.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio
