  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Jerusalén, Israel
de
$2,23M
;
7
ID: 34544
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tiltan, 7

Sobre el complejo

Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000sh, con la posibilidad de adjuntar al apartamento por escaleras con una preparación ya hecha en el salón. Dos unidades construidas (alrededor de 20-25m2 cada uno ) en la cuenta del estacionamiento y bodega en el rdc, y una unidad (alrededor de 20m2 ) debajo de la terraza.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

