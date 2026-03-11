Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000sh, con la posibilidad de adjuntar al apartamento por escaleras con una preparación ya hecha en el salón. Dos unidades construidas (alrededor de 20-25m2 cada uno ) en la cuenta del estacionamiento y bodega en el rdc, y una unidad (alrededor de 20m2 ) debajo de la terraza.