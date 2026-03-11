  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Bat Yam, Israel
$573,705
9
ID: 34470
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Kokis

Sobre el complejo

BAT YAM - En una ubicación ideal, a sólo 100 metros de la playa y el popular paseo marítimo de la ciudad! Situado en una calle tranquila – calle Jabotinsky Hermoso edificio bien mantenido con digicode y refugio Apartamento de 2,5 habitaciones de aproximadamente 65 m2 1a planta en 7 con ascensor Apartamento renovado y agradable, muy luminoso y tranquilo! Fantástica ubicación: a unos 50 metros del tranvía de luz y a 100 metros de la costa! El apartamento está alquilado y es adecuado para vivir allí y para una inversión!

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,95M
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,571
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,39M
Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Nahariya, Israel
de
$579,975
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$573,705
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$830,775
En la ubicación más buscada de Kiryat Yovel, en la frontera de Ramat Denya y Ramat Sharet, cerca de la futura línea de tranvía, a pocos minutos del centro comercial Malha, parques y transporte público. En un edificio reciente después del refuerzo (Tama 38), con ascensor de Shabat y acceso c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ascalón, Israel
de
$862,125
Mini Penthaouse Building shop 5 prácticas especiales
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Mostrar todo Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Nahalat Binyamin Street, en el centro de Tel Aviv, en el lado peatonal y artístico. Distrito entre Carmel Market, Neve Tzedek y Rothschild, caminando desde la playa. Edificio clasificado y restaurado, Apartamento 3 habitaciones de unos 60 m2 + balcón 4 m2. 1a planta (equivalente 2a), tech…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
