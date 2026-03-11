  1. Realting.com
Barrio residencial Dans un immeuble neuf

Ascalón, Israel
$595,650
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Venta – Amplias 5 habitaciones en Agamim con vista al lago Descubre este hermoso apartamento de 5 habitaciones en la zona codiciada de Agamim, con una superficie de 123 m2. ✅ Vistas impresionantes del lago ✅ Luminoso y amplio salón ✅ pasillo ancho que sirve las habitaciones ✅ Aparcamiento privado ✅ Construcción de calidad del promotor Assoum ¿? Precio: 1.900.000 Una rara oportunidad que combina comodidad, espacio y ubicación ideal! ?? Contacta con nosotros para una visita.

Ascalón, Israel
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,978
Jerusalén, Israel
de
$2,978
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$830,650
Bat Yam, Israel
de
$830,650
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalón, Israel
de
$890,340
Agamim district a beautiful Pentaous 5 piezas con gran Terasse
Immobilier.co.il
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con…
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Venta – Exclusivo duplex en la azotea, Rue Dizengoff, Tel Aviv Dirección excepcional en una de las calles más populares de Tel Aviv, en el corazón de la cultura, las compras y a pocos minutos de las playas. Características principales: Nuevo dúplex – sexto y séptimo piso 4 piezas – triple …
Immobilier.co.il
