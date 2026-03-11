  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Jerusalén, Israel
$36,993
ID: 34516
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh

Sobre el complejo

Jerusalem – Distrito de Mamilla – Oficinas de Alquiler Situado en el segundo y último piso, una bandeja completa de 809 m2 crudo, con vista a las murallas de Jerusalén. Alquiler mensual: 118 000 Gastos de gestión: 24.270 mensuales

Jerusalén, Israel
Realting.com
Ir