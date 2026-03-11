  1. Realting.com
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,10M
6
ID: 34117
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

Sobre el complejo

Nuevo proyecto en Holyland Jerusalem, situado en un edificio de 30 plantas, cerca de Bayit Vegan y Ramat Sharet y a 5 minutos del Cañón de Malha y la carretera que conduce a toda Jerusalén lobby de lujo con 4 ascensores, guardia y gimnasio. Estacionamiento y bodega para cada apartamento Entrada en 2027 De 3 a 6 habitaciones con áticos y planta baja 3 habitaciones 81m2 y terraza de 9m2 4 habitaciones 108m2 y terraza de 12m2 4 habitaciones 110m2 y terraza de 10m2 4 habitaciones 130m2 y terraza de 13m2 5 habitaciones 123m2 y terraza de 10m2 Precio desde 3.500.000sh Los precios no incluyen nuestra comisión de agencia de 2% h.taxes)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
