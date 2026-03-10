Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage

Venta exclusiva – Moderno apartamento en Bat Yam A solo 2 minutos del tranvía y a 500 metros de la playa, este luminoso y renovado apartamento goza de una ubicación excepcional, cerca del Boulevard de l'Independance, sus espacios verdes y sus servicios. Detalles de la propiedad Superficie interior: 116 m2 Balcón: 12 m2 Habitación segura (Mamad) Estacionamiento subterráneo en el catastro Apartamento muy luminoso Exposición oeste / norte – bien ventilada Edificio equipado con 3 ascensores Ubicación ideal 500 metros de la playa Acceso directo al tranvía (línea roja) Cerca del Boulevard de l'Indépendance y su parque Cerca del transporte público A pocos pasos de tiendas, supermercados, restaurantes y cafeterías