  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage

Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage

Bat Yam, Israel
$1,02M
10
ID: 34906
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Venta exclusiva – Moderno apartamento en Bat Yam A solo 2 minutos del tranvía y a 500 metros de la playa, este luminoso y renovado apartamento goza de una ubicación excepcional, cerca del Boulevard de l'Independance, sus espacios verdes y sus servicios. Detalles de la propiedad Superficie interior: 116 m2 Balcón: 12 m2 Habitación segura (Mamad) Estacionamiento subterráneo en el catastro Apartamento muy luminoso Exposición oeste / norte – bien ventilada Edificio equipado con 3 ascensores Ubicación ideal 500 metros de la playa Acceso directo al tranvía (línea roja) Cerca del Boulevard de l'Indépendance y su parque Cerca del transporte público A pocos pasos de tiendas, supermercados, restaurantes y cafeterías

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
