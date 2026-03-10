Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta exclusiva – Moderno apartamento en Bat Yam
A solo 2 minutos del tranvía y a 500 metros de la playa, este luminoso y renovado apartamento goza de una ubicación excepcional, cerca del Boulevard de l'Independance, sus espacios verdes y sus servicios.
Detalles de la propiedad
Superficie interior: 116 m2
Balcón: 12 m2
Habitación segura (Mamad)
Estacionamiento subterráneo en el catastro
Apartamento muy luminoso
Exposición oeste / norte – bien ventilada
Edificio equipado con 3 ascensores
Ubicación ideal
500 metros de la playa
Acceso directo al tranvía (línea roja)
Cerca del Boulevard de l'Indépendance y su parque
Cerca del transporte público
A pocos pasos de tiendas, supermercados, restaurantes y cafeterías
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
