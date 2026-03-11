  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Hadera, Israel
de
$717,915
;
8
Dejar una solicitud
ID: 34174
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Lakhish, 10

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Muy bonito apartamento de 4 habitaciones situado en el barrio "Le Park". Vista del parque. Este nuevo barrio tiene todas las ventajas: escuelas, parque, centro comercial... terraza muy grande de 28 m2 . vista al mar. 2 baños. 1 estacionamiento 4 ascensores

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
