Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv,
A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha
Entrega prevista : Febrero 2027
Tipologías disponibles
Apartamentos de 2, 3 y 4 habitaciones de 5.680.000NIS
Apartamentos con jardín con zona ajardinada privada
Áticos con grandes terrazas panorámicas
Amplias terrazas que ofrecen luz natural
Servicios y equipo
Sala de entrada y zonas comunes refinadas
Aparcamiento robótico subterráneo privado
Armonioso paisaje de la zona residencial
Tecnologías modernas y materiales de alta gama
Fuerza
Ubicación Premium: a 5 minutos a pie del Yarkon Park, Tel Aviv Beach y Port
Residencia hecha por el hombre - número limitado de apartamentos
Fuerte demanda inmobiliaria en el barrio y excelente potencial de inversión
Servicios de alta gama diseñados para una calidad de vida óptima
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo