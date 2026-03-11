Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta en Arnona, buscada zona residencial de Jerusalén, 65 m2 apartamento que ofrece una excelente calidad de vida, ideal para una familia con niños pequeños o para una inversión inmobiliaria segura. Situado en la 2a planta sin ascensor, consta de un luminoso salón con cocina abierta con vistas a una terraza Soccah de 10 m2, dos hermosos dormitorios y una habitación adicional sin ventana que se puede utilizar como oficina o dormitorio extra. Cerca de escuelas, parques, sinagogas y centro comercial Tsomet HaBankim, el apartamento goza de un ambiente tranquilo y práctico. El edificio tiene un buen miklat situado en la planta baja. Apartamento luminoso, tranquilo, en condiciones adecuadas y disponible inmediatamente.
Precio atractivo: 2 950 000 Cualquier propuesta seria será estudiada con la máxima atención.
