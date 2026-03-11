  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
$909,150
12
ID: 34515
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Kore HaDorot, 3

Sobre el complejo

Venta en Arnona, buscada zona residencial de Jerusalén, 65 m2 apartamento que ofrece una excelente calidad de vida, ideal para una familia con niños pequeños o para una inversión inmobiliaria segura. Situado en la 2a planta sin ascensor, consta de un luminoso salón con cocina abierta con vistas a una terraza Soccah de 10 m2, dos hermosos dormitorios y una habitación adicional sin ventana que se puede utilizar como oficina o dormitorio extra. Cerca de escuelas, parques, sinagogas y centro comercial Tsomet HaBankim, el apartamento goza de un ambiente tranquilo y práctico. El edificio tiene un buen miklat situado en la planta baja. Apartamento luminoso, tranquilo, en condiciones adecuadas y disponible inmediatamente. Precio atractivo: 2 950 000 Cualquier propuesta seria será estudiada con la máxima atención.

Jerusalén, Israel
