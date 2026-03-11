  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Givat Shmuel
  4. Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Israel
de
$1,14M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34497
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givat Shmuel
  • Dirección
    Lipa Krepel

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habitaciones Formato ideal para una inversión de alquiler rotativa rápida. 67m2+28m2 terraza Ventajas diferenciadoras: ✔ Sala de deportes ✔ Pilates Studio ✔ Sala de juegos ✔ Tejado con Jacuzzi ✔ Ambiente urbano dinámico ¿Por qué invertir aquí? • Tipología de 2 a 3 piezas = más buscado producto Ubicación estratégica en la cuenca económica israelí Residencia moderna con servicios = valoración a largo plazo Un activo inmobiliario equilibrado entre el rendimiento de alquiler y el potencial de plusvalía. Tasa de rejilla y simulaciones bajo petición

Localización en el mapa

Givat Shmuel, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,571
Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$993,795
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanya, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Residence boutique dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Está viendo
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$1,14M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$815,100
a Agamim, ático 5 habitaciones de 130 m2 salón + 70 m2 terraza. pequeño edificio con 2 propietarios para compensar. apenthouse muy invertido, pergola de 60 m2 totalmente eléctrico. bodega y 2 plazas de aparcamiento. muy buen negocio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Mostrar todo Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Este anuncio representa una notable oportunidad para adquirir dos propiedades independientes ubicadas en el histórico barrio judío de Jerusalén, a solo 600 metros del Muro de Lamentación. Estas residencias ofrecen vistas extraordinarias del casco antiguo y Har HaBait, combinando exclusividad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Excelente inversión en el norte de Tel Aviv, y muy agradable para vivir. En un nuevo edificio de tiendas después de TAMA - de alto nivel - 2 habitaciones de 45 m2 reformadas y optimizadas por un arquitecto - 3 metros de altura bajo techo - orientación tranquila y brillante sur - totalmente a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir