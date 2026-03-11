Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habitaciones Formato ideal para una inversión de alquiler rotativa rápida. 67m2+28m2 terraza Ventajas diferenciadoras: ✔ Sala de deportes ✔ Pilates Studio ✔ Sala de juegos ✔ Tejado con Jacuzzi ✔ Ambiente urbano dinámico ¿Por qué invertir aquí? • Tipología de 2 a 3 piezas = más buscado producto Ubicación estratégica en la cuenca económica israelí Residencia moderna con servicios = valoración a largo plazo Un activo inmobiliario equilibrado entre el rendimiento de alquiler y el potencial de plusvalía. Tasa de rejilla y simulaciones bajo petición