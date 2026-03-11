  1. Realting.com
  3. Jerusalén
  Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem

Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem

Jerusalén, Israel
$783,750
3
ID: 34144
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Uziel, 50

Sobre el complejo

Renovado 3 ambiente apartamento 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem 2a planta, exposición este-oeste Salón, comedor, cocina 2 dormitorios, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado, vajilla, parrilla, puerta blindada 1 estacionamiento, Renovado hace 2 años Precio: 2 500 000sh (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT) Para más información o para organizar una visita, Llámanos enseguida.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
