Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en la categoría "COLLECTION" un apartamento único, a pie junto al mar! Características: - Un dúplex de 70 m2 de 3 habitaciones de alta gama con hermosos materiales, - Un luminoso salón con salida a una gran terraza-veranda de 35 m2, - Una excelente cocina moderna y de diseño con mucho almacenamiento, abierta al salón, - Una suite parental con muchos almacenamientos incorporados, - Una habitación extra segura, - Un techo de unos 90 m2 con gran piscina integrada! - Preequipamiento para la instalación de una cocina al aire libre, - Aire acondicionado, domótica, iluminación arquitectónica, altavoces incorporados... - 2 plazas de aparcamiento, 2 bodegas! - ¡3 baños y 3 aseos! - Además: cámaras de seguridad, ascensor privado que llega directamente al suelo del dúplex! Un lujoso y raro apartamento en un edificio de 9 plantas, vestíbulo excelente, ascensor Shabat, recepción y gimnasio reservado para los residentes. Una ubicación excepcional, a pie junto a la costa, el prestigioso Jacob's Hotel, Mall Ha'Hof pueblo comercial, sinagogas, estación de tren y carreteras. Un dúplex con una impresionante vista panorámica del mar! ¡Un sueño! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.