  2. Israel
  3. Ascalón
  Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac

Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac

Ascalón, Israel
de
$799,425
;
8
ID: 34058
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

en un pequeño edificio de 4 plantas, un ático dúplex de 138m2 salón + 48m2 de terraza, muy hermosa fábrica, bodega y 2 plazas de aparcamiento

Ascalón, Israel
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalón, Israel
de
$799,425
