  Israel
  Tel-Aviv
  Appartements a vendre a tel aviv

Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,25M
3
ID: 34825
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Preciosos apartamentos nuevos, 5 piezas 127 m2 . . Ascensores . Terraza de 12 m2. . Vista abierta . Estacionamiento privado. . Aire acondicionado A 10 minutos a pie del tranvía.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$805,695
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$749,265
Barrio residencial Top affaire
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Mostrar todo Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Ascalón, Israel
de
$335,445
Joyau à la Marina : 50m de la playa! ????? Descubre este encantador y acogedor apartamento en el 3er piso de un pequeño edificio íntimo (5 plantas). Ubicación del sueño: 50 metros del agua. Confort: Espacio optimizado con terraza solarium. Serenidad: Mamad incluido para la tranquilidad total…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,23M
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
