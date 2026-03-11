  1. Realting.com
  Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Tel-Aviv, Israel
$5,80M
ID: 34652
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 9

PARA LA VENTA - PENTO SINGLE CON TODO ESTA ?? Situado en una calle tranquila cerca de Shenkin, entre el rey George y Yohanan HaSandlar 5 piezas 167 m2 interior + 97 m2 terrazas Edificio renovado después de TAMA 38 Entrega : Octubre 2025 Diseño arquitectónico de alta gama 2 plazas de aparcamiento Mamad (espacio seguro) Muy tranquilo. Cuatro exposiciones de aire ¿? Precio: 18,5 millones de ILS Honorarios del Organismo: 2% + IVA Premium Real Estate Número de licencia : 31928721

Tel-Aviv, Israel
