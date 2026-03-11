  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Tel-Aviv, Israel
$1,07M
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tirza, 7

PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (Mamad incluido) A pie: Playa de Alma, Jaffa, Neve Tzedek, tranvía de línea roja Bienes alquilados 7.500 / mes – inversión ideal o pie a tierra Precio: 3.400.000 (flexibilidad posible)

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Israel
de
$843,315
BZH RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente, en un nuevo edificio de alto nivel, en la calle Mena - Un apartamento de diseño de 4 habitaciones de 107 m2, sólo arriba! - 7/9, - Un espacio soleado y orientado al suroeste, - Una cocina moderna y hecha a medida con su islote central, - Una her…
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
de
$924,825
Nahalat Benyamin Street 116 Venta Exclusivo Construcción reciente 2.5 piezas convertidas en 2 piezas 50m2 con balcón de 5m2 2a planta Ascensor Precio : 2950.000
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Mostrar todo Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$498,465
en el puerto deportivo, a 1 minuto de la playa, muy buen negocio Apartamento de 3 habitaciones de 60 m2 con terraza de 12 m2 con muy bonita vista al mar Aparcamiento subterráneo
