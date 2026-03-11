  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$736,725
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34331
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Pesach Hevroni

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En una reciente residencia en el distrito de Kiryat Yovel, descubra un magnífico apartamento de 2 habitaciones, moderno, luminoso y perfectamente mantenido. Situado en la 11a planta de un edificio construido en 2023 con ascensor de Shabat, ofrece una superficie de 50 m2 extendido por un balcón de 4 m2 con una vista panorámica sin obstáculos hacia el oeste. El amplio y luminoso salón se abre a una cocina contemporánea, el apartamento tiene un confortable dormitorio con mamá integrada y un elegante baño. Una bodega privada y una plaza de aparcamiento subterráneo completan esta propiedad. Las tiendas, servicios y tranvía están directamente al pie del edificio, ofreciendo una excepcional comodidad de vida. Actualmente alquilado 4,800

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Asdod, Israel
de
$561,165
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$909,150
Está viendo
Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$438,900
apartamento 4 piezas redone nuevo Central Quarter África Ascensioneros
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Mostrar todo Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$485,925
4 habitaciones centro urbano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Hermoso apartamento de 118 m2 y 9 m2 de terraza. aparcamiento. orientación sur / oeste muy soleado. Cierra la escuela Yahvne. Nueve nunca viven. Precio interesante, inferior a caminar por una hermosa superficie. Sala de estar muy grande. 2 baños. Vista baja del parque
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir