Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

En una reciente residencia en el distrito de Kiryat Yovel, descubra un magnífico apartamento de 2 habitaciones, moderno, luminoso y perfectamente mantenido. Situado en la 11a planta de un edificio construido en 2023 con ascensor de Shabat, ofrece una superficie de 50 m2 extendido por un balcón de 4 m2 con una vista panorámica sin obstáculos hacia el oeste. El amplio y luminoso salón se abre a una cocina contemporánea, el apartamento tiene un confortable dormitorio con mamá integrada y un elegante baño. Una bodega privada y una plaza de aparcamiento subterráneo completan esta propiedad. Las tiendas, servicios y tranvía están directamente al pie del edificio, ofreciendo una excepcional comodidad de vida. Actualmente alquilado 4,800