  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite

Ra'anana, Israel
$1,18M
4
ID: 34477
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Moshe Wilensky

Sobre el complejo

RAANANA - Distrito Neve Zemer, ¡Un nuevo proyecto de alta gama en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas Apartamento 4 habitaciones planta 1, 92m2 + 12m2 terraza con 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega : Proyecto de permiso validado Garantía bancaria Entrega prevista : 2028 temprano

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Nahariya, Israel
de
$376,200
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,45M
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$5,02M
ático de una planta muy bien situado con una superficie de 150m2 con una terraza de 70m2 en el mismo nivel en la 5a planta con ascensor que llega directamente al apartamento. Hermosa vista del apartamento, muy grande ventana de la bahía, muy luminoso y tranquilo a pocos pasos del teatro Habi…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$686,565
BZH RE/MAX Hadera presenta un ático dúplex de 5 habitaciones en la zona costera de Olga de Hadera. Sus características: ✅ Ático dúplex de 5 habitaciones de 150 m2, ✅ Terraza solar de 50 m2, ✅ En la octava y novena planta, ✅ 2 suites parentales y una habitación segura, ✅ Amplia sala de estar…
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartament…
Immobilier.co.il
