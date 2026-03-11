  1. Realting.com
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

Tel-Aviv, Israel
$1,41M
8
ID: 34370
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehoshua Bin Nun, 46

Sobre el complejo

¡Nuevo para la venta exclusivamente! Localizado en 46 Yehoshua Ben Nun Street Cerca del prestigioso complejo de Basilea En un edificio reformado (Tama 1) Actualmente propiedad de Ohana Group. Un hermoso apartamento de 2 habitaciones de 66 m2 estará disponible (3 piezas posibles) Primera planta Orientación: Oeste y Sur Estacionamiento en una instalación robótica

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
