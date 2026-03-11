Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta una nueva exclusividad.
Descubra una espaciosa y luminosa casa de 7 habitaciones en la zona del pabellón del parque buscado.
Características:
- Casa de diseño ultra, cómoda en 3 plantas,
- 7 habitaciones con aproximadamente 198 m2 de espacio habitable,
- ¡270 m2 de tierra!
- Cocina de alta gama con su isla central,
- Gran salón con un hermoso rincón bibliotecario,
- 2 grandes suites parentales,
- Habitación segura en la planta baja,
- 3 duchas, 5 aseos,
- 2 terrazas, aparcamiento,
- Pavimentos de alta calidad incluyendo 90×90 azulejos,
- Como bono: acceso al aire libre al techo a una unidad separada de 2 habitaciones de 30 m2 en la planta superior con su terraza!
Cerca de todas las comodidades del barrio, un centro comercial, escuelas, el famoso Ecopark.
Acceso rápido a 4,6 y 9 carreteras y a 20 minutos en coche del mar!
Entonces, ¿qué estás esperando?
Rahel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera
Licencia No 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
