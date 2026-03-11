  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Hadera, Israel
de
$1,34M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34158
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta una nueva exclusividad. Descubra una espaciosa y luminosa casa de 7 habitaciones en la zona del pabellón del parque buscado. Características: - Casa de diseño ultra, cómoda en 3 plantas, - 7 habitaciones con aproximadamente 198 m2 de espacio habitable, - ¡270 m2 de tierra! - Cocina de alta gama con su isla central, - Gran salón con un hermoso rincón bibliotecario, - 2 grandes suites parentales, - Habitación segura en la planta baja, - 3 duchas, 5 aseos, - 2 terrazas, aparcamiento, - Pavimentos de alta calidad incluyendo 90×90 azulejos, - Como bono: acceso al aire libre al techo a una unidad separada de 2 habitaciones de 30 m2 en la planta superior con su terraza! Cerca de todas las comodidades del barrio, un centro comercial, escuelas, el famoso Ecopark. Acceso rápido a 4,6 y 9 carreteras y a 20 minutos en coche del mar! Entonces, ¿qué estás esperando? Rahel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Licencia No 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalón, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
de
$16,46M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanya, Israel
de
$642,675
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Nahariya, Israel
de
$564,300
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Está viendo
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Israel
de
$1,34M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Magnífico apartamento con vista abierta, a pocos minutos de Gordon Beach - 3 habitaciones - 1 dormitorio, 1 habitación más pequeña y salón - 6a planta con ascensor - Superficie: 60 m2 de superficie + 8 m2 de terraza - Apartamento nuevo, decorado por un arquitecto - Aire acondicionado central…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
*Excepcional oportunidad de sólo 8 días* (Signatura hasta el 31/12/2025) Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, ¿El Viejo Norte? *RAYK Group Quality Project* Exclusive ???? ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Ascalón, Israel
de
$463,980
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir