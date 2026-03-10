  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Au centre

Barrio residencial Au centre

Jerusalén, Israel
$899,745
7
ID: 34866
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Kook, 12

Sobre el complejo

superbe appart a savione view africa prestigioso edificio 4 ascensores vista impresionante renovado por arquitecto y totalmente amueblado con balcón

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,094
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$827,640
Barrio residencial Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Ascalón, Israel
de
$558,030
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Está viendo
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$899,745
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Idealmente situado en el corazón de Neve Tzedek, Rue Rishonim, este raro dúplex con vista al mar ofrece una dirección privilegiada en una de las zonas más emblemáticas de Tel Aviv, a pocos minutos a pie de las playas, Rothschild y HaTahana. Una superficie de unos 89m2 en dúplex, ofrece 3 ha…
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Provche bayit vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una pequeña calle tranquila, cerca de supermercado y transporte. Duplex Cottage completamente renovado con acabados de calidad y muebles muy elegantes. Hermoso salón luminoso, cocina moderna y espaciosa,…
Tel-Aviv, Israel
de
$4,55M
Un dúplex amplio y luminoso, cuidadosamente diseñado para una vida familiar, que ofrece la comodidad y el ambiente de una casa privada. La residencia disfruta de un meticuloso diseño arquitectónico de Dana Oberzon, uno de los arquitectos y diseñadores de interiores más buscados de Israel en …
