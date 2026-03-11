  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Ra'anana, Israel
de
$1,77M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34478
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Moshe Wilensky

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas Apartamento 6 habitaciones 156m2 + 12m2 terraza planta 5 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso validado Garantía bancaria Entrega prevista : 2028 temprano

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,53M
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$862,125
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$830,650
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Asdod, Israel
de
$548,625
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,77M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Ra'anana, Israel
de
$4,734
Un jardín dúplex pensó como una casa en la ciudad. 150 m2 de espacio habitable se extendió en dos niveles, con una verdadera separación entre espacios vivos y espacios nocturnos. La sala de estar se abre directamente a un jardín privado de 100 m2, lo que le permite disfrutar plenamente del …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$589,380
3 piezas, nuevas, 1a planta, siguiente transporte, sinópticos, centro comercial Up Town
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir