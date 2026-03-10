  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Hadera, Israel
de
$405,983
;
5
ID: 34895
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Français Français
¡Disparo! ¡Un caso excepcional! Una nueva vista previa exclusiva RE/MAX Hadera en alquiler premium, centro de Hadera! BZH Un amplio y renovado apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad de Hadera a un precio increíble! Características: ✅ Gran apartamento de 2 habitaciones de unos 70 m2, ✅ Amplia y luminosa sala de estar, ✅ Terraza interior, ✅ Nuevo aire acondicionado, ✅ Plumbing redone, ✅️ Azulejos renovados, ✅️ Electricidad en tres fases, ✅ En el segundo piso en 4 (sin ascensor), ✅️ Cadastre en orden, ✅️ Edificio para ser el objeto de un proyecto Pinouy Binouy (destrucción/reconstrucción) por un reconocido promotor Hadera BZH! Cerca de comunidades francófonas, servicios y cerca en coche de la estación de tren y la costa! ¡Primero ven, primero sirve! ¡No digas que no te lo dijimos! Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
