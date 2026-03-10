Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
¡Disparo! ¡Un caso excepcional!
Una nueva vista previa exclusiva RE/MAX Hadera en alquiler premium, centro de Hadera!
BZH
Un amplio y renovado apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad de Hadera a un precio increíble!
Características:
✅ Gran apartamento de 2 habitaciones de unos 70 m2,
✅ Amplia y luminosa sala de estar,
✅ Terraza interior,
✅ Nuevo aire acondicionado,
✅ Plumbing redone,
✅️ Azulejos renovados,
✅️ Electricidad en tres fases,
✅ En el segundo piso en 4 (sin ascensor),
✅️ Cadastre en orden,
✅️ Edificio para ser el objeto de un proyecto Pinouy Binouy (destrucción/reconstrucción) por un reconocido promotor Hadera BZH!
Cerca de comunidades francófonas, servicios y cerca en coche de la estación de tren y la costa!
¡Primero ven, primero sirve! ¡No digas que no te lo dijimos!
Contacta con nosotros:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
