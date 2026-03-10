Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

¡Disparo! ¡Un caso excepcional! Una nueva vista previa exclusiva RE/MAX Hadera en alquiler premium, centro de Hadera! BZH Un amplio y renovado apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad de Hadera a un precio increíble! Características: ✅ Gran apartamento de 2 habitaciones de unos 70 m2, ✅ Amplia y luminosa sala de estar, ✅ Terraza interior, ✅ Nuevo aire acondicionado, ✅ Plumbing redone, ✅️ Azulejos renovados, ✅️ Electricidad en tres fases, ✅ En el segundo piso en 4 (sin ascensor), ✅️ Cadastre en orden, ✅️ Edificio para ser el objeto de un proyecto Pinouy Binouy (destrucción/reconstrucción) por un reconocido promotor Hadera BZH! Cerca de comunidades francófonas, servicios y cerca en coche de la estación de tren y la costa! ¡Primero ven, primero sirve! ¡No digas que no te lo dijimos! Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.