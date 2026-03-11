  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Netanya, Israel
$1,51M
9
ID: 34445
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Malevsky Family, 5

Situado en el distrito buscado de Ir Yamam en Netanya, cerca de Kikar HaPiano, Canyon Ir Yamam y playas. Apartamento 5 habitaciones de 140 m2 Segundo piso Terraza de 18 m2 con vista, Dos estacionamientos y una bodega. Residencia reciente de pie, que ofrece gimnasio, sala de juegos para niños y mantiene zonas comunes. Ambiente tranquilo, familiar y de alta gama, con acceso rápido a ejes principales, parques, escuelas e infraestructura deportiva. Precio solicitado: 4.820.000 para una propiedad que combina superficie generosa, servicios modernos y ubicación premium.

Netanya, Israel
