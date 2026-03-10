Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
Jerusalén, Israel
$909,150
ID: 34820
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

3 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral de Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apartamentos disponen de balcones, bodega y aparcamiento privado.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Otros complejos
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalén, Israel
de
$586,245
Situado en una encantadora calle peatonal en el animado centro de Jerusalén, este apartamento de 40 metros cuadrados con 1 dormitorio ofrece una comodidad y encanto inmejorables. A solo 10 pasos del nivel de calle y 20 minutos a pie del casco antiguo y del Muro Occidental, este apartamento e…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$924,825
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Ascalón, Israel
de
$321,338
Apartamento de 2 habitaciones con hermosa vista al mar, a 50 metros del borde de la paleta, mamada, estacionamiento y bodega
Agencia
Immobilier.co.il
