Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

¡Venta exclusivamente!
15, rue Soutine
(Construccion avanzada inferior)
Calle tranquila y prestigiosa cerca de Rabin Square
Durante la demolición y construcción de TAMA
1a planta
3 piezas
68,2 m2 más 14 balcones
¡Cara a Soutine! (Orientación Sureste)
Aparcamiento subterráneo regular
Amplio estacionamiento y almacenamiento.
Alquiler: 9.000 NIS
Nuevo proyecto Horizonte
Ocupación prevista: T1 2026
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo