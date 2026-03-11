  1. Realting.com
  Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israel
$1,47M
ID: 34371
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Soutine, 16 Embassy of Poland

¡Venta exclusivamente! 15, rue Soutine (Construccion avanzada inferior) Calle tranquila y prestigiosa cerca de Rabin Square Durante la demolición y construcción de TAMA 1a planta 3 piezas 68,2 m2 más 14 balcones ¡Cara a Soutine! (Orientación Sureste) Aparcamiento subterráneo regular Amplio estacionamiento y almacenamiento. Alquiler: 9.000 NIS Nuevo proyecto Horizonte Ocupación prevista: T1 2026

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$391,875
Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra'anana, Israel
de
$987,525
