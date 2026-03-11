  1. Realting.com
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Tel-Aviv, Israel
$1,49M
ID: 34464
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bograshov, 21 Teawei

Apartamento 3 habitaciones – 63 m2 Acogedor balcón para disfrutar del ambiente tel-aviienne Situado en la primera planta (construcción sin ascensor) Presencia de un refugio seguro (miklat) en el edificio Completamente renovado por el arquitecto interior: acabados de alta gama y optimización del espacio Una propiedad rara y exclusiva, perfecta para una residencia principal o una prestigiosa inversión, gracias a su ubicación excepcional. Precio: 4 750 000

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
de
$1,57M
En una torre moderna de Bat Yam 5 piezas incluyendo 1 mamada Zona de estar 131m2 Terraza 14m2 En la planta 20 de una torre de lujo 2 plazas de aparcamiento 1 sótano
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Apartamento de 4 habitaciones, 77 m2 + 16 m2 balcón, con Mamad y aparcamiento en el prestigioso Tour 3 del proyecto GINDI que ofrece servicios de lujo - Acceso de techo - GYM - Piscina y muchos más
Ascalón, Israel
de
$1,25M
villa con sótano como t2 hermoso jardín ático de 50m2 barnea A dos minutos de la salida de la ciudad
