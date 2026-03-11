  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,63M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34132
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y reconocidos establecimientos educativos. Tramway en previsión. 2 ascensores por piso incluyendo uno de chabat y estacionamiento Entrada temprana 2027 Últimos apartamentos en venta: 3 habitaciones jardín planta baja 60m2 y 71m2 jardín Exposición: Norte/Este Precio: 3.950.000 sh 3 habitaciones planta baja jardín 85m2 y 26,5m2 jardín Exposición: noreste Precio: 4.200.000 sh 4 habitaciones 6a planta, 104m2 y 9m2 terraza de la cual una parte es soccah Exposición noreste Precio: 4.200.000 sh 4 habitaciones planta baja 116m2 y 121m2 jardín Precio: 6.110.000 sh 5 habitaciones planta baja, 137m2 y 27m2 jardín Precio: 7.900.000 sh 5 habitaciones 5a planta, 123m2 con 17m2 terraza incluyendo una parte soccah, hermosa vista, Exposición: noreste Precio 5.200.000 sh Áticos 6 habitaciones Todos los áticos son duplex 137m2 con terraza de 18m2 Precio 7.700.000 sh Pago: 20%/80% Otros posibles medios de pago bajo petición Asunto: Los precios pueden variar Estos precios no incluyen nuestras tarifas de agencia 2% más maam (tva)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement immense
Ascalón, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$1,74M
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
de
$445,170
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$830,775
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Top affaire
Barrio residencial Top affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$658,350
Excelente caso! Apartamento de 4 habitaciones de una venta por un administrador de la corte. Requiere una renovación completa. Gran potencial. ¡Una verdadera oportunidad de no perderse!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,10M
Atico dúplex en venta en Ashdod : Gran salón y cocina con vistas a una terraza de 18m2 frente al parque, 2 dormitorios y un baño y aseo, en la planta gran terraza, suite parental con vestidor y una bodega y un estacionamiento completa esta propiedad
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir