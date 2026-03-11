Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Idealmente situado en el corazón de Neve Tzedek, Rue Rishonim, este raro dúplex con vista al mar ofrece una dirección privilegiada en una de las zonas más emblemáticas de Tel Aviv, a pocos minutos a pie de las playas, Rothschild y HaTahana.
Una superficie de unos 89m2 en dúplex, ofrece 3 habitaciones luminosas, un ambiente moderno y cálido, así como una exposición ideal con vistas sin obstáculos.
El nivel inferior incluye un salón abierto con ventanas, terraza de 4 m2, cocina integrada, MAMAD y aseo de invitados.
Arriba, una galería de estilo loft, un jacuzzi privado, aseo adicional y una terraza de 8 m2 con impresionantes vistas al mar.
Recientemente renovado, la propiedad destaca por su optimización de volumen, tranquilidad, privacidad y ubicación premium, ideal para residencia principal, pie a tierra o inversión.
Precio: 7,000,000.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo