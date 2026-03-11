  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
;
10
ID: 34460
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Rishonim, 10

Sobre el complejo

Idealmente situado en el corazón de Neve Tzedek, Rue Rishonim, este raro dúplex con vista al mar ofrece una dirección privilegiada en una de las zonas más emblemáticas de Tel Aviv, a pocos minutos a pie de las playas, Rothschild y HaTahana. Una superficie de unos 89m2 en dúplex, ofrece 3 habitaciones luminosas, un ambiente moderno y cálido, así como una exposición ideal con vistas sin obstáculos. El nivel inferior incluye un salón abierto con ventanas, terraza de 4 m2, cocina integrada, MAMAD y aseo de invitados. Arriba, una galería de estilo loft, un jacuzzi privado, aseo adicional y una terraza de 8 m2 con impresionantes vistas al mar. Recientemente renovado, la propiedad destaca por su optimización de volumen, tranquilidad, privacidad y ubicación premium, ideal para residencia principal, pie a tierra o inversión. Precio: 7,000,000.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
Situado en la encantadora Rue Ruppin, esta propiedad ofrece un ambiente tranquilo y verde en el corazón de Tel Aviv. Está a pocos pasos de Gordon Beach y de los principales lugares de ocio y entretenimiento de la ciudad. Este amplio apartamento, situado en la 3a planta de un edificio íntimo …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israel
de
$717,915
• • Calefacción solar de agua + gas Aire acondicionado central con control independiente en las habitaciones Agua y gas • Exposición noreste / suroeste (excelente ventilación natural) Gran fregadero de tanque en la cocina Gastos: • -Vaad habayit: 250 - / mes
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Hermoso dúplex de 3 piezas con terraza – Bograshov / Ben Yehuda • Dúplex 3 habitaciones • 2 dormitorios • 2 cuartos de ducha • 5a planta con ascensor • 70 m2 + 20 m2 de terraza • Vista mar Ben Yehuda / Bograshov Precio: 4.850.000 Cargos de propiedad : 300 / mes
Agencia
Immobilier.co.il
