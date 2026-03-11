Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod

  1. Realting.com
  Duplex penthouse a vendre a ashdod

$1,10M
18
ID: 34594
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Atico dúplex en venta en Ashdod : Gran salón y cocina con vistas a una terraza de 18m2 frente al parque, 2 dormitorios y un baño y aseo, en la planta gran terraza, suite parental con vestidor y una bodega y un estacionamiento completa esta propiedad

Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$2,48M
Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$987,525
Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalón, Israel
de
$485,925
Stop affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$391,875
A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$1,08M
Otros complejos
Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$909,150
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Asdod, Israel
de
$780,615
Apartamento 4 y media habitaciones en Ashdod en la ciudad en venta con 2 terrazas, aire acondicionado, mamá, aparcamiento. Cerca de parques, tiendas, medios de transporte, escuelas, sinagogas... Apartamento muy bien mantenido; Un valor seguro en el centro de Ashdod
Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Situado en la calle Frishman, a pocos minutos a pie del mar, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. La calle muy solicitada ofrece acceso inmediato a playas, cafés, restaurantes y hoteles de prestigio, mientras que sigue siendo agradable vivir. En un …
