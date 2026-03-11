  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34430
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 21

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas (RDC, 5 plantas, ático), construcción verde y materiales premium (altas normas de materiales). Cada apartamento tiene un MAMAD/MAMAK y un aparcamiento privado no automático. Vista al mar desde el primer piso, rara en esta zona. Tienda arquitectura, vivienda limitada, privacidad y exclusividad. Amplia selección de tipologías: jardín, 4 habitaciones, áticos con piscina. Personalización completa de los diseños y acabados para un apartamento personalizado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra'anana, Israel
de
$987,525
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$790,020
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$927,647
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Mostrar todo Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Barrio residencial Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios * 2 habitaciones 49m2 + 10m2 terraza de 3.086.000NIS * 3 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Mostrar todo Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanya, Israel
de
$4,36M
Esta excepcional propiedad situada en las Torres de la Laguna, en el prestigioso barrio de South Beach de Netanya, ofrece una oportunidad única para experimentar el lujo junto al mar en su pico. El amplio diseño de apartamentos, obtenido por la fusión de dos unidades, se extiende más de 320 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$627,000
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir