Barrio residencial Residence aquarelle ganib b

En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Penthouse ha vendido frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, un Ático que está en la primera planta con su propia entrada. una superficie habitable de 140 m2, y 4 chbre una cama + su azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista paradisíaca. Y d 1 Jardín Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Ajardinado pie completo con un jardín de 250 m2 , + piscina privada en forma de caracol , y 4 dormitorios chabr , cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote. el precio del Jardín Rez : 5.150.000 nis el precio del Ático : 4.150.000 nis