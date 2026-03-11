  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Barrio residencial Residence aquarelle ganib b

Eilat, Israel
de
$1,18M
;
9
ID: 34508
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Lotus

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Penthouse ha vendido frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, un Ático que está en la primera planta con su propia entrada. una superficie habitable de 140 m2, y 4 chbre una cama + su azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista paradisíaca. Y d 1 Jardín Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Ajardinado pie completo con un jardín de 250 m2 , + piscina privada en forma de caracol , y 4 dormitorios chabr , cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote. el precio del Jardín Rez : 5.150.000 nis el precio del Ático : 4.150.000 nis

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Complejos similares
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Israel
de
$915,420
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,10M
Otros complejos
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
En un edificio muy bonito Sheinkin Street Mini ático con superficie de 96m2 con terraza de 40 m2 en un nivel compuesto por 2 dormitorios + amplio salón 3a planta con ascensor Vista abierta
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento consta de 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartamen…
Agencia
Immobilier.co.il
